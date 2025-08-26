Ajax wypożyczy Jana Faberskiego. Oto prawdopodobny kierunek

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jan Faberski

Jan Faberski bliski przenosin do PEC Zwolle

Jan Faberski to jeden z najbardziej obiecujących polskich piłkarzy młodego pokolenia. 19-letni skrzydłowy od 2022 roku rozwija swoje umiejętności w strukturach Ajaksu Amsterdam. Początkowo szkolił się w słynnej akademii holenderskiego klubu, gdzie występował w drużynach U-17 oraz U-18, a następnie awansował do zespołu Jong Ajax (U-21). To właśnie tam regularnie występuje na zapleczu Eredivisie, rywalizując w tamtejszej drugiej lidze i stopniowo oswajając się z intensywnym futbolem na seniorskim poziomie.

Mimo dynamicznego rozwoju, Faberski wciąż czeka na upragniony debiut w pierwszym zespole Ajaksu. Kilkukrotnie znajdował się już na ławce rezerwowych, jednak dotychczas nie otrzymał szansy na występ w oficjalnym meczu. Holenderski gigant nie ma jednak zamiaru rezygnować z jego usług – niedawno przedłużył bowiem kontrakt Polaka aż do 30 czerwca 2030 roku. Klub z Amsterdamu widzi w nim piłkarza na lata, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że w obecnej sytuacji trudno zapewnić mu regularne minuty w Eredivisie.

Dlatego władze Ajaksu podjęły decyzję o wysłaniu Jana Faberskiego na wypożyczenie. Według Johana Inana z portalu „AD.nl” trwają już zaawansowane rozmowy z PEC Zwolle. Drużyna z Eredivisie chce wzmocnić skrzydła, a dla polskiego talentu byłaby to idealna okazja do pokazania się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Holandii. Wszystko wskazuje na to, że znalezienie porozumienia między stronami jest tylko kwestią czasu, a młodzieżowy reprezentant Polski ten sezon spędzi właśnie w barwach PEC Zwolle, zbierając bezcenne doświadczenie. Wychowanek Jagiellonii Białystok wcześniej był łączony także z Telstarem.