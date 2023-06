Transfer Jamesa Ward-Prowse jest niemal przesądzony. Pomocnik reprezentacji Anglii nie zamierza grać w Championship, a wiele klubów z Premier League jest zainteresowanych jego transferem. The Independent wskazuje, że spore szanse na pozyskanie go ma Fulham.

Źródło: The Independent

Źródło: The Independent

Imago/Katie Chan Na zdjęciu: James Ward-Prowse

Po spadku Southampton do Championship James Ward-Prowse nosi się z zamiarem odejścia z klubu

Święci oczekują za pomocnika kwoty zbliżonej do 50 milionów euro

Oprócz Liverpoolu spore szanse na pozyskanie reprezentanta Anglii ma Fulham

Fulham powalczy o pozyskanie reprezentanta Anglii

Spadek Southampton może poskutkować odejściem wielu zawodników. Wśród nich wymieniany jest James Ward-Prowse. Reprezentant Anglii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, a do Świętych spływa za niego wiele ofert.

Z transferem Anglika łączony był Liverpool, choć The Reds nie są jedynym klubem z Premier League, który stara się o pozyskanie eksperta od stałych fragmentów gry. The Independent donosi, że do gry o pomocnika włączyło się również Fulham.

Wyciągnięcie Warda-Prowse’a z Fulham może nie być takie proste. Zawodnik ma wciąż trzy lata ważnego kontraktu, a w jego umowie nie ma żadnej klauzuli na wypadek spadku z Premier League. Święci oczekują za 28-latka przynajmniej 50 milionów euro. The Cottagers będą dysponować środkami na jego transfer, jeśli wcześniej uda się sprzedać Joao Palhinhę do West Hamu.

Czytaj dalej: Pomocnik na wylocie z Man Utd. Klub podał satysfakcjonującą cenę