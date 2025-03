Andre Onana opuści Manchester United? Wytypowano następcę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

James Trafford łączony z Manchesterem United

Manchester United rozgrywa bardzo słaby sezon i zamiast rywalizować o mistrzostwo Anglii, to przez pewien okres musiał nawet martwić się walką o pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Zespół Czerwonych Diabłów zawodzi pod każdym względem, więc należy spodziewać się, iż podczas najbliższego letniego okienka transferowego dojdzie do wielu zmian w składzie ekipy prowadzonej przez Rubena Amorima. Niewykluczone, że angielski gigant sprowadzi nowego bramkarza.

Andre Onana oraz Altay Bayindir nie spełniają bowiem oczekiwań na Old Trafford. Zarówno Kameruńczyk, jak i Turek podobno chcieliby kontynuować swoje kariery w Manchesterze United, aczkolwiek inne zdanie w tej sprawie mogą mieć włodarze klubu Premier League. Jak dowiedział się Ekrem Konur z serwisu “CaughtOffside”, Czerwone Diabły są zainteresowane ściągnięciem golkipera Burnley – Jamesa Trafforda – który jest jednym z najlepszych fachowców w Championship.

Nawet jeśli drużyna The Clarets nie awansuje do Premier League, to 22-letni bramkarz najpewniej znajdzie angaż w elicie. Oprócz Manchesteru United chrapkę na zakontraktowanie tego zawodnika ma również Newcastle United. Za wychowanka Manchesteru City będzie trzeba zapłacić około 20 milionów funtów. W aktualnej kampanii James Trafford rozegrał 34 spotkania, wpuścił 10 goli oraz zachował 24 czyste konta.