James Rodriguez zgodnie z medialnymi doniesieniami zakończył swoją przygodę z Evertonem. Reprezentant Kolumbii zdecydował się na zmianę barwy klubowych. Zawodnik będzie kontynuował karierę w Al Rayyan. Katarski klub potwierdził transfer na jednym ze swoich profili w mediach spoełcznościowych.

Zakończyła się przygoda Jamesa Rodrigueza z Evertonem

Reprezentant Kolumbii zdecydował się na kontynuowanie kariery w lidze katarskiej

30-latek podpisał umowę z Al-Rayyan

James Rodriguez zdecydował się na egzotyczny kierunek

James Rodriguez od dłuższego czasu był wymieniany przez media jako zawodnik, który pożegna się z klubem z Goodison Park. Zwolennikiem jego talentu nie był Rafael Benitez, który ma plan na budowę zespołu, w którym nie było miejsca dla Kolumbijczyka.

James Rodriguez trafił do angielskiej ekipy za namową Carlo Ancelottiego, który w przeciwieństwie do obecnego menedżera The Toffees był przekonany do umiejętności Kolumbijczyka. Włoski trener zdecydował się jednak na powrót do Realu Madryt, a Rodriguez nie potrafił dojść do porozumienia z opiekunem Evertonu.

Ostatecznie 30-letni piłkarz dołączył do Al-Rayyan. Z katarską ekipą zawodnik związał się kontraktem do końca czerwca 2024 roku. W poprzednim sezonie Rodriguez wystąpił w angielskiej drużynie 26 meczów, notując w nich sześć goli i dziewięć asyst.

Nowy zespół kolumbijskiego piłkarza po rozegraniu dwóch spotkań trwającego sezonu legitymuje się bilansem dwóch punktów. Liderem ligi katarskiej jest natomiast Al Duhail z sześcioma oczkami. Trenerem Al Rayyan jest Laurent Blanc.

