James Rodriguez niewykluczone, że wkrótce rozstanie się z Evertonem. Reprezentant Kolumbii według BBC Sport udał się do Kataru, gdzie ma przeprowadzić rozmowy w sprawie ewentualnego transferu.

James Rodriguez ma kontrakt z Evertonem do końca czerwca 2022 roku

Kolumbijczyk według najnowszych doniesień mediów może wkrótce zmienić pracodawcę

BBC Sport przekonuje, że 30-latek może kontynuować karierę w jednej z egzotycznych ligi

James Rodriguez na wylocie z Evertonu

James Rodriguez rok temu dołączył do ekipy z Goodison Park, kosztując wówczas 12 milionów funtów. W tej kampanii zawodnik nie zagrał natomiast jeszcze w żadnym meczu The Toffees, na co wpływ miały kłopoty covidowe piłkarza. Kolumbijczyk po raz ostatni zagrał w szeregach Evertonu dokładnie 16 maja. Zespół Jamesa Rodrigueza przegrał 0:1.

Ostatnio nie milkną natomiast spekulacje związane z przyszłością zawodnika. 30-latek w angielskiej ekipie może liczyć na zarobki w wysokości 200 tysięcy funtów tygodniowo. Gdyby odszedł z klubu, Everton mógłby naprawdę sporo zaoszczędzić.

Tajemnicą Poliszynela jest, że menedżer The Toffees Rafael Benitez chciałby, aby James Rodriguez zmienił barwy klubowe. Wypowiedział się zresztą w tej kwestii jeszcze przed wygranym starciem z Burnley (3:1).

– Ostateczna decyzja zawsze należy do piłkarza. Niektóre rynki są jeszcze otwarte, więc musimy rozważyć każdą z opcji, mając kłopoty z finansowym fair-play. Zobaczymy, co się wydarzy – mówił opiekun Evertonu.

W poprzedniej kampanii James Rodriguez rozegrał łącznie 26 meczów w angielskiej ekipie, strzelając w nich sześć goli. Ponadto na koncie piłkarza znalazło się dziewięć asyst.

