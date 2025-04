fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Rzeźniczak

Jakub Rzeźniczak zagra w Stali Kraśnik

Jakub Rzeźniczak w sierpniu 2024 roku w burzliwy sposób rozstał się z Kotwicą Kołobrzeg i wszystko wskazywało na to, że będzie to koniec jego piłkarskiej kariery. Teraz jednak 38-latek zdecydował się na powrót na boisko, a uczyni to w barwach czwartoligowej Stali Kraśnik. Klub z Lubelszczyzny oficjalnie ogłosił, że środkowy obrońca podpisał kontrakt do końca tego sezonu.

Pierwsze pogłoski o możliwym powrocie Rzeźniczaka pojawiły się już kilka dni temu. Wówczas media informowały, że piłkarz trenuje ze Stalą Kraśnik, ale nie wiadomo było, czy zdecyduje się na podpisanie umowy.

Zobacz WIDEO: Publiczne wsparcie klubów sprzeczne z prawem

Dla czwartoligowej Stali jest to bez wątpienia wielkie wydarzenie. Jakub Rzeźniczak to przecież dziewięciokrotny reprezentant Polski oraz były zawodnik takich klubów jak m.in. Legia Warszawa, Widzew Łódź, Wisła Płock i Karabach Agdam. W trakcie swojej kariery “Rzeźnik” uzbierał łącznie 375 meczów na poziomie Ekstraklasy, a ponadto 10 razy wystąpił w spotkaniach Ligi Mistrzów.

– Bardzo się cieszę, że zostałem zawodnikiem Stali Kraśnik. Bardzo tęskniłem za piłka, która od zawsze była w moim życiu, i gdy myślałem, że już nie wrócę na boisko, pojawiła się propozycja od Prezesa Jędrasika. Długo się nie wahałem, a nasza rozmowa była krótka! Chce pomóc Stali w Awansie do trzeciej ligi, a potem do drugiej – powiedział Rzeźniczak o swoim powrocie.

Stal Kraśnik jest obecnie liderem IV ligi lubelskiej. Po 19 meczach drużyna ma na koncie 50 punktów i zmierza w kierunku awansu na wyższy poziom rozgrywkowy.