Jakub Kamiński błyszczy w Bundeslidze. Znamy kwotę wykupu reprezentanta Polski

Jakub Kamiński zachwyca swoją grą w barwach FC Koln. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, niemiecki klub musi wyłożyć 5,5 mln euro za wykupienie skrzydłowego z VfL Wolfsburg.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

FC Koln chce zatrzymać Jakuba Kamińskiego

Jakub Kamiński latem został wypożyczony z VfL Wolfsburg do FC Koln do końca obecnego sezonu. 23-letni skrzydłowy odżył w nowym klubie i jest jednym z liderów rewelacji 1. Bundesligi. Niemiecka drużyna obecnie zajmuje 7. miejsce w tabeli.

Reprezentant Polski w 11 meczach zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Polak odgrywa również ważną rolę w kadrze narodowej, w której regularnie występuje za kadencji Jana Urbana.

Jak ustalił portal Meczyki.pl, w umowie między klubami zawarto klauzulę wykupu, a kwota odstępnego za Kamińskiego wynosi 5,5 miliona euro. Skrzydłowy doskonale czuje się w Kolonii. Według informacji Tomasza Włodarczyka, wstępnie porozumiał się już z klubem w sprawie kontraktu obowiązującego do 2029 roku.

Nie jest jednak wykluczone, że FC Koln najpierw wykupi Polaka, a następnie sprzeda go do innego klubu. Kamiński miał zwrócić uwagę kilku czołowych drużyn Bundesligi, które bacznie monitorują jego rozwój.

Kamiński trafił do niemieckiej ligi w 2022 roku z Lecha Poznań, za którego Wolfsburg zapłacił 10 milionów euro. Do tej pory rozegrał w Bundeslidze 79 spotkań, w których strzelił osiem goli i dziewięć kilka asyst. Piłkarz urodzony w Rudzie Śląskiej ma na koncie 25 meczów z orzełkiem na piersi i dwukrotnie wpisał się na listę strzleców.