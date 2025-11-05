Jakub Kamiński błyszczy w Bundeslidze. Znamy kwotę wykupu reprezentanta Polski

16:05, 5. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Jakub Kamiński zachwyca swoją grą w barwach FC Koln. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, niemiecki klub musi wyłożyć 5,5 mln euro za wykupienie skrzydłowego z VfL Wolfsburg.

Jakub Kamiński
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

FC Koln chce zatrzymać Jakuba Kamińskiego

Jakub Kamiński latem został wypożyczony z VfL Wolfsburg do FC Koln do końca obecnego sezonu. 23-letni skrzydłowy odżył w nowym klubie i jest jednym z liderów rewelacji 1. Bundesligi. Niemiecka drużyna obecnie zajmuje 7. miejsce w tabeli.

Reprezentant Polski w 11 meczach zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Polak odgrywa również ważną rolę w kadrze narodowej, w której regularnie występuje za kadencji Jana Urbana.

Jak ustalił portal Meczyki.pl, w umowie między klubami zawarto klauzulę wykupu, a kwota odstępnego za Kamińskiego wynosi 5,5 miliona euro. Skrzydłowy doskonale czuje się w Kolonii. Według informacji Tomasza Włodarczyka, wstępnie porozumiał się już z klubem w sprawie kontraktu obowiązującego do 2029 roku.

Nie jest jednak wykluczone, że FC Koln najpierw wykupi Polaka, a następnie sprzeda go do innego klubu. Kamiński miał zwrócić uwagę kilku czołowych drużyn Bundesligi, które bacznie monitorują jego rozwój.

Kamiński trafił do niemieckiej ligi w 2022 roku z Lecha Poznań, za którego Wolfsburg zapłacił 10 milionów euro. Do tej pory rozegrał w Bundeslidze 79 spotkań, w których strzelił osiem goli i dziewięć kilka asyst. Piłkarz urodzony w Rudzie Śląskiej ma na koncie 25 meczów z orzełkiem na piersi i dwukrotnie wpisał się na listę strzleców.

POLECAMY TAKŻE

Lukas Kawsniok
Polak błyszczy w silnej lidze. „Jest naszym najlepszym zawodnikiem”
Jakub Kamiński i Said El Mala
Bayern Monachium chce klubowego kolegę Jakuba Kamińskiego
Jakub Kamiński
Kamiński z kolejnym świetnym występem. Polak doskonale się odnalazł w Kolonii [WIDEO]