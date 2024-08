Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Jędrasik

Jakub Jędrasik kuszony przez Lecce

Jakub Jędrasik w rundzie wiosennej występował na zasadzie wypożyczenia w Bruk-Becie Termalice Nieciecza. 19-letni skrzydłowy nie podbił pierwszoligowych boisk – rozegrał łącznie tylko 5 spotkań i nie udało mu się wpisać do protokołu meczowego jako strzelec gola lub asystent. Młodzieżowy reprezentant Polski po zakończeniu sezonu 2023/2024 wrócił więc do Legii Warszawa, gdzie obecnie jest w kadrze trzecioligowych rezerw.

Co ciekawe, perspektywiczny zawodnik może kontynuować swoją karierę we Włoszech. Jak donosi serwis “Legia.net”, Jakub Jędrasik właśnie otrzymał propozycję od tamtejszego Lecce. Skauci tego klubu od dawna monitorują postępy zdolnego piłkarza i podobno są zdecydowani na sprowadzenie młodzieńca do siebie. Atakujący na początku miałby grać w Primaverze, ale od razu trenować z pierwszym zespołem, który występuje w Serie A.

Sam zawodnik póki co skłania się ku pozostaniu w Legii Warszawa, gdzie marzy o grze w ekipie prowadzonej przez Goncalo Feio. Jednakże Jakub Jędrasik nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, a naciski ze strony Włochów ostatecznie mogą okazać się kluczowe.

Lecce proponuje skrzydłowemu dwuletni kontrakt i szczegółowy plan rozwoju, o którym wspomniano wyżej. Przypomnijmy, że letni okienko transferowe zamyka się już w ten weekend. Zatem nie pozostało wiele czasu na sfinalizowanie ewentualnej transakcji.