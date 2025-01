fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Ebosse

Jagiellonia sprowadzi obrońcę z Serie A?

Jagiellonia Białystok tej zimy sfinalizowała transfer Leona Flacha, a w dodatku jest na dobrej drodze, aby pozyskać Norberta Wojtuszka z Górnika Zabrze. Na tym nie koniec, gdyż priorytetem jest dla niej wzmocnienie środka defensywy. Adrian Siemieniec domaga się zastępstwa za kontuzjowanego Adriana Diegueza i liczy, że uda się to dopiąć jak najszybciej.

Absencja Diegueza to duże osłabienie Jagiellonii, gdyż Hiszpan to podstawowy stoper, który zwłaszcza w sezonie mistrzowskim odegrał niezwykle ważną rolę. Zastąpienie go nie będzie łatwe, dlatego białostoczanie celują w jakościowego zawodnika. Portal “Tuttomercato” sugeruje, że mistrzowie Polski prowadzą rozmowy z Udinese. Ich celem jest 25-letni Enzo Ebosse, który jesienią pojawiał się na boiskach Serie A.

W bieżącej kampanii Ebosse nie może liczyć na regularną grę. Kosta Runjaić skorzystał z niego tylko trzykrotnie – dwa razy w Serie A oraz w Pucharze Włoch. Trzykrotny reprezentant Kamerunu być może szuka miejsca, w którym odegra większą rolę, stąd potencjalne przenosiny do Jagiellonii Białystok. Włosi nie informują, na jakich zasadach doszłoby do transferu, ale zapewne byłoby to półroczne wypożyczenie.

Ebosse jest związany z Udinese umową do połowy 2027 roku. Niespełna trzy lata temu sprowadzano go z Angers za kwotę czterech milionów euro. W sezonie 2022/2023 był podstawowym stoperem, ale w połowie kampanii zerwał więzadła krzyżowe, po czym nie wrócił do pierwszego składu Udinese.