Jagiellonia potrzebuje tego wzmocnienia. Siemieniec mówi wprost

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do rundy wiosennej. Adrian Siemieniec po meczu towarzyskim zaznaczył, że liczy na transfer środkowego obrońcy. Opowiedział o tym w rozmowie z portalem 365dniopilce.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia potrzebuje nowego obrońcy. Apel Siemieńca

Jagiellonia Białystok w pocie czoła przygotowuje się do rundy wiosennej. Przed nią dalsza gra na trzech frontach, gdyż awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski oraz fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. W dodatku walczy o najwyższe cele w Ekstraklasie – na półmetku rozgrywek zajmuje trzecie miejsce, ze stratą trzech punktów do liderującego Lecha Poznań.

Zimowy obóz przygotowawczy mistrza Polski odbywa się w tureckim Belek. Po wygranym meczu towarzyskim z Mariborem Adrian Siemieniec podkreślił, co jest dla niego kluczowe, jeśli chodzi o kadrę zespołu. Przyznał, że liczy na transfer środkowego obrońcy, który zastąpi kontuzjowanego Adriana Diegueza. To priorytet na najbliższe dni.

Zobacz: Jagiellonia Białystok – podsumowanie rundy jesiennej

– Mieliśmy w planach jeszcze jednego zawodnika na pozycje ofensywną, na pewno także potrzebujemy środkowego obrońcy. Mam nadzieję, że na dniach znajdziemy rozwiązanie przy kontuzji Adriana Diegueza. Potrzebujemy wzmocnień na tej pozycji. Oczywiście szukamy piłkarza, który nie będzie uzupełnieniem, a realnym wzmocnieniem. Zawodnik, który do nas przyjdzie od pierwszego dnia musi prezentować dużą jakość, bo piłkarzy młodych, w których chcemy inwestować mamy w swoich szeregach – wytłumaczył Siemieniec w wywiadzie dla portalu “365 dni o piłce”.

Jagiellonia pozyskała już Leona Flacha, a w dodatku dopina transfer Norberta Wojtuszka. Zgodnie z zapowiedzią Siemieńca, należy spodziewać się jeszcze środkowego obrońcy i gracza ofensywnego.