Jagiellonia rozstanie się ze skrzydłowym. Ma trafić do Hiszpanii

Dziurek / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Skrzydłowy z Hiszpanii odejdzie z Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w tym sezonie bardzo dobrze radzi sobie łącząc rozgrywki Ligi Konferencji Europy z PKO Ekstraklasą. Duma Podlasia jest bowiem jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa Polski, a kibice liczą także na sukces na arenie międzynarodowej. Trudno się jednak dziwić, choć trzeba przyznać, że zimowe okienko w wykonaniu klubu nie jest najlepsze.

Do tej pory w trwającym okresie transferowym Białostoczanie tylko się osłabili, a to ze względu na odejście Oskara Pietuszewskiego. W ostatnim czasie pojawiły się informacje łączące nowych graczy z klubem, ale nie są to jeszcze oficjalne komunikaty. Niemniej można spodziewać się, że wkrótce zespół dokona wzmocnień. Blisko wydaje się również odejście Alexa Cantero. Skrzydłowy rodem z Hiszpanii ma zostać nowym piłkarzem drugoligowej hiszpańskiej ekipy SD Huesca, o czym poinformował serwis „sportaragon.com”.

Alex Cantero do Jagiellonii dołączył latem tego roku. W sumie dla zespołu prowadzonego przez Adriana Siemieńca rozegrał 11 spotkań, w których jest jednak bez gola oraz asysty. Trzykrotnie zagrał także w drużynie trzecioligowych rezerw klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 500 tysięcy euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

