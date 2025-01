Jagiellonia zabiega o piłkarza Górnika. Chce wykorzystać okazję

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Wojtuszek może trafić zimą do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do rundy wiosennej. Po odejściu Nene jasnym jest, że w zimowym okienku nie może zabraknąć transferu nowego pomocnika. Lada moment ogłoszony powinien zostać Leon Flach z Philadelphii Union, ale na tym nie koniec. Mistrzowie Polski rozglądają się także za kolejnymi wzmocnieniami, które pomogą w skutecznej rywalizacji na trzech frontach. Jesienią białostoczanie zajęli trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy, awansowali do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy oraz ćwierćfinału Pucharu Polski.

Zobacz: Jagiellonia Białystok – podsumowanie rundy jesiennej

W ostatnim czasie Jagiellonia regularnie sprowadza do siebie polskich zawodników, w których widzi potencjał do rozwoju. Teraz rusza po kolejnego, bowiem Łukasz Olkowicz na łamach portalu “Przegląd Sportowy Onet” przekazał, że ta zabiega o Norberta Wojtuszka z Górnika Zabrze. 23-latek w tym sezonie wywalczył miejsce w pierwszej jedenastce i stał się istotnym punktem drużyny Jana Urbana. Ekipa z Podlasia chce wykorzystać okazję, bowiem latem wygasa jego umowa i niewiele wskazuje na to, że zostanie przedłużona. Zamierza go więc pozyskać zimą za niewielką kwotę.

Między klubami trwają rozmowy, natomiast dotychczasowe oferty Jagiellonii nie przypadły Górnikowi do gustu. Niewykluczone, że wkrótce dojdzie między nimi do porozumienia.

Wojtuszek uchodzi za wszechstronnego zawodnika, który może zagrać zarówno na boku obrony, skrzydle, jak i w środku pola. Być może ta cecha zauroczyła Łukasza Masłowskiego i Adriana Siemieńca, dlatego pojawiło się realne zainteresowanie piłkarzem Górnika.