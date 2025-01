Jagiellonia Białystok chciała reprezentanta Polski. Jest odpowiedź piłkarza

Sipa US / Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski i Adrian Siemieniec

Kamil Jóźwiak nie zamierza wracać do Polski

Jagiellonia Białystok broni mistrzowskiego tytułu. Podopieczni Adriana Siemieńca po pierwszej rundzie sezonu 2024/2025 zajmują trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Końcówka ubiegłego roku przyniosła serię czterech kolejnych remisów, ale Duma Podlasia wciąż pozostaje w grze o najważniejsze trofeum w Polsce.

WIDEO: Jagiellonia Białystok – podsumowanie rundy jesiennej

Okazuje się, że mistrzowie Polski zainteresowali się Kamilem Jóźwiakiem, który ma problemy z regularnymi występami w hiszpańskiej Granadzie. 22-krotny reprezentant Polski w tym sezonie rozegrał 18 spotkań, notując zaledwie jedną asystę. Dyrektor sportowy Jagiellonii przyznał, że Jóźwiak znajdował się w kręgu zainteresowań.

– Bylibyśmy zainteresowani Kamilem Jóźwiakiem, ale nie jest zainteresowany Jagiellonią. On ma dzisiaj takie poczucie, że chce coś jeszcze udowodnić w Europie i do Polski chyba nie planuje wrócić. Było 50 proc. szans: my chcieliśmy, on nie – stwierdził Łukasz Masłowski w “WeszłoTV”.

Jóźwiak opuścił Lecha Poznań w 2020 roku, wybierają grę w Derby County. Kolejorz zarobił na skrzydłowym 4,3 mln euro. Potem przeniósł się do Charlotte FC, a w lutym ubiegłego roku trafił do Granady bez kwoty odstępnego. Z hiszpańskim klubem jest związany do końca tego sezonu.