Jadon Sancho dogaduje wielki transfer. Man Utd stawia opór

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho rozmawia z PSG. Man Utd niechętny na transfer

Sezon 2023/2024 był dla Jadona Sancho mieszanką złych i dobrych emocji. Na samym początku Anglik pokłócił się z Erikiem ten Hagiem, przez co wylądował na trybunach. W związku z tym Manchester United zdecydował się go wypożyczyć do Borussii Dortmund, w której niegdyś notował fantastyczne występy. Okazało się to świetnym wyborem, bo piłkarz wrócił do lepszej formy i przyczynił się do awansu do finału Ligi Mistrzów.

Jasne było, że to tylko wypożyczenie, dlatego niedawno Sancho wrócił do Manchesteru United. Tutaj nastąpił przełom, bo piłkarz dogadał się z Erikiem ten Hagiem, zakopując topór wojenny. Wydawało się, że strony osiągnęły całkowite porozumienie i będą współpracować ze sobą w nadchodzącej kampanii rozgrywek. Jednak najnowsze informacje Daily Briefing sugerują, że Anglik nadal szuka odejścia z Old Trafford.

Jak wynika z ustaleń Daily Briefing, Paris Saint-Germain jest bliskie osiągnięcia porozumienia indywidualnego z Jadonem Sancho i ma nadzieję, że w tym tygodniu uda się przeprowadzić rozmowy w sprawie transferu z Manchesterem United. Ponoć Czerwone Diabły nie są zbyt chętne na odejście Anglika, ponieważ uważają, że może on stać się ważną postacią pierwszej drużyny.

