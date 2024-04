Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Eduardo Camavinga na liście życzeń Arsenalu

Kwota transferu może sięgnąć kwoty 110 milionów euro

Francuz jest tylko rezerwowym w Realu Madryt

Arsenal gotów wydać fortunę na Camavinge

Arsenal w najbliższym oknie transferowym może przeprowadzić jeden z najdroższych transferów w historii klubu. Kanonierzy szukają wzmocnień w środku pola, a według portalu Defensa Central na liście życzeń znalazł się Eduardo Camavinga.

Ten sam portal sugeruje, że kwota transferu, jaką Arsenal jest skłonny zapłacić, wynosi aż 110 milionów euro. W związku, z czym jeśli transakcja na linii Londyn – Madryt doszłaby do skutku, to Camavinga byłby jednym z najdroższych piłkarzy w historii The Gunners.

Aktualnie 21-letni pomocnik mimo ogromnego potencjału pełni zaledwie role rezerwowego w Realu Madryt. Na ten moment Camavinga rozegrał w tym sezonie 33 mecze, w których zaliczył dwie asysty. Kontrakt reprezentanta Francji z Królewskimi obowiązuje do czerwca 2029 roku.