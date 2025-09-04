Iordanescu skrytykował Legię! Mocne stanowisko ws. transferów

Edward Iordanescu nie gryzł się w język podczas wywiadu dla rumuńskiego portalu digisport.ro. Otwarcie skrytykował Legię Warszawa za działania na rynku transferowym.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia złamała obietnicę. Iordanescu rozczarowany postawą klubu

Legia Warszawa ma za sobą dość intensywne lato, podczas którego klub wyszedł na plus, biorąc pod uwagę bilans transferowy. Na nowych zawodników wydali 8,7 milionów euro, zaś ze sprzedaży zarobili aż 16,3 mln euro. Mimo to z działań Wojskowych na rynku transferowym nie do końca zadowolony jest Edward Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec oczekiwał zupełnie czegoś innego.

W wywiadzie dla portalu digisport.ro poruszył temat transferów i obietnic, których nie dotrzymano. Okazuje się, że Iordanescu chciał zachować kształt kadry pierwszego zespołu z poprzedniego sezonu, wzmacniając ją czterema nowymi piłkarzami.

– Miałem bardzo jasną rozmowę. Kiedy zgodziłem się na współpracę, byłem bardzo konkretny. Warunek był taki, że drużyna pozostanie w takim składzie, jaki widziałem w ponad 15 meczach. Powiedziałem, że jeśli zachowamy obecny skład, to potrzebuję jeszcze 4 zawodników, którzy wniosą dodatkową jakość – powiedział Edward Iordanescu w rozmowie z portalem digisport.ro.

Czy Legia Warszawa zdobędzie mistrzostwo Polski w tym sezonie? TAK

NIE TAK 21%

NIE 79% 14+ Votes

Na dodatek skrytykował Legię za zbyt wolne działanie ws. transferów nowych zawodników. Iordanescu był rozczarowany tym, że klub opuszczali piłkarze, a na nowych zawodników trzeba było długo czekać. To wszystko przeszkadzało w codziennej pracy.

– Zrobiłem krótką listę, z tym, czego potrzebuje. Poprosiłem o konkretne rzeczy i dostałem na nie zgodę, ale to się nie wydarzyło. Zamiast czterech zawodników wyszło coś innego – zdradził trener Legii Warszawa.

– Zawodnicy cały czas odchodzili, a nowi przychodzili z opóźnieniem. Powiedziałem, że biorę odpowiedzialność, ale przyszedłem tu, żeby zdobyć mistrzostwo. Potrzebuję, żeby obietnice były dotrzymane. Kiedy pracujesz z dziesięcioma nowymi zawodnikami i grasz co trzy dni, to oni nawet nie są w stanie się poznać – jedni są na treningu, a inni na regeneracji – dodał Iordanescu.

Na ten moment Legia Warszawa zajmuje dopiero 12. miejsce w Ekstraklasie, lecz ma o dwa mecze rozegrane mniej niż pozostali. Na jesień podopieczni Edwarda Iordanescu wezmą także udział w fazie ligowej Ligi Konferencji.