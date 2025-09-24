Inter Mediolan może dokonać głośnego transferu wewnątrz Serie A. Na celowniku wicemistrzów Włoch znalazł się Lorenzo Pellegrini z AS Romy. Włoch latem może być dostępny za darmo - donosi Matteo Moretto.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Lorenzo Pellegrini na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan nie rozpoczął sezonu tak, jak sobie tego wymarzył. Podopieczni Cristiana Chivu od początku kampanii mają problem z ustabilizowaniem formy. Szanse na powrót na dobre tory wicemistrzowie Włoch będą mieli już w najbliższą sobotę. Nerazzurri zmierzą się wówczas na wyjeździe z Cagliari Calcio.

Tymczasem z obozu Interu Mediolan napływają bardzo ciekawe wieści transferowe. Otóż Nerazzurri mogą osłabić swojego ligowego rywala. Matteo Moretto poinformował, że w kręgu zainteresowań wicemistrzów Włoch znalazł się Lorenzo Pellegrini z AS Romy. Kapitan Giallorossich wkrótce może być dostępny za darmo.

Kontrakt Lorenzo Pellegriniego z AS Romą wygasa 30 czerwca 2026 roku. Włoski pomocnik chciałby wciąż reprezentować bary Giallorossich. Jednak istnieje małe prawdopodobieństwo, że strony będą kontynuowali współpracę i ma tego świadomość sam zawodnik. Całą sytuację związaną z niepewną przyszłością 29-latka w stolicy Italii może zatem wykorzystać Inter Mediolan.

Lorenzo Pellegrini od lat jest kapitanem AS Romy. W minioną niedzielę 29-latek po raz pierwszy wybiegł na boisko w koszulce AS Romy w tym sezonie. I to w meczu z Lazio. Włoch został bohaterem rywalizacji, strzelając zwycięskiego gola.