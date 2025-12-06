Inter zainteresował się obrońcą z Premier League. Możliwe wypożyczenie

Diego Coppola po pół roku w Premier League może zmienić klub. Środkowy obrońca Brighton jest łączony z powrotem do Serie A. Jak podaje Tuttomercato jednym z kierunków jest Inter Mediolan.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Diego Coppola w kręgu zainteresowań Interu Mediolan

Inter Mediolan w najbliższym czasie na pewno będzie musiał zwrócić uwagę na środkowego obrońcę na rynku transferowym. Latem z klubem może pożegnać się trzech stoperów: Francesco Acerbi, Stefan De Vrij i Manuel Akanji. Pierwszy z nich ma przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Drugiemu również kończy się kontrakt, a trzeci jest tylko wypożyczony do końca sezonu.

Nie do końca wiadomo czy Nerazzurri będą aktywni w styczniu na rynku transferowym, jeśli chodzi o transfery gotówkowe. Natomiast nie można wykluczyć ewentualnych wypożyczeń. Tuttomercato pisze o jednej opcji, którą klub znalazł w Premier League.

W styczniu klub może zmienić Diego Coppola, który dołączył do Brigton zaledwie sześć miesięcy temu. Włoch przeniósł się na wyspy za ok. 11 milionów euro. Natomiast jego pobyt w drużynie Mew nie przebiega po jego myśli. Jak dotąd wystąpił w 6 meczach we wszystkich rozgrywkach, zbierając po drodze tylko 275 minut. Dlatego możliwe, że w styczniu uda się na wypożyczenie.

Zainteresowanie obrońcą jest duże. Nie tylko Inter rozważa pozyskanie 21-latka. Oprócz mediolańczyków w grze są także inne drużyny z Serie A. Wcześniej przed transferem do Brighton bronił barw Hellasu Werona, którego jest wychowankiem.