Imago / Franco Romano Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries może latem odejść z Interu

Włoski klub musi szukać dodatkowych środków finansowych, aby uniknąć bankructwa

Następcą Holendra w Mediolanie ma zostać Tajon Buchanan

Denzel Dumfries prawdopodobnie opuści szeregi Interu

Kolejne duże zmiany czekają Inter Mediolan podczas letniego okna transferowego. Z powodu kiepskiej sytuacji finansowej klubu i dużego zadłużenia “Nerazzurri” są zmuszeni do sprzedaży najważniejszych zawodników. Według włoskiego “Tuttosport” jedną z ofiar nadchodzących zmian ma zostać wahadłowy – Denzel Dumfries. Kontrakt 27-latka z klubem wygasa w 2025 roku. Dla mediolańczyków sprzedaż reprezentanta Holandii latem będzie ostatnią okazją, aby spieniężyć piłkarza.

Plotki o odejściu Dumfriesa z Interu pojawiły się już kilka miesięcy temu. Jego usługami zainteresowane były kluby z Premier League. Kwota transferu zawodnika może oscylować w granicach 40 milionów euro.

W jego miejsce do Mediolanu ma przyjść Tajon Buchanan. Kanadyjczyk ma trafić do Interu już tej zimy, dzięki czemu będzie miał czas, aby przejść okres adaptacyjny. Od nowego sezonu do pierwszego zespołu dołączy również wychowanek “Il Biscione” – Mattia Zanotti. Obrońca aktualnie przebywa na wypożyczeniu w szwajcarskim FC St. Gallen.