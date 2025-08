Inter myśli o transferze piłkarza Man Utd. Ale to tylko plan B

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter przygotował plan B ws. transferu Lookmana

Inter i Atalanta od kilku dni prowadzą grę nerwów wokół przyszłości Ademoli Lookmana. Nigeryjski napastnik według doniesień nie trenuje już z La Deą, a jego transfer do Mediolanu pozostaje głównym celem Beppe Marotty i trenera Chivu. Sam zawodnik chce przejść do Nerazzurrich, jednak problemem pozostaje stanowisko Atalanty.

Ostatnia oferta Interu wynosiła 42 miliony euro plus 3 miliony bonusów, lecz została odrzucona. Właściciel Atalanty Antonio Percassi nie chce sprzedawać Lookmana do innego włoskiego klubu za tę kwotę. Zgodnie z ustaleniami z funduszem Oaktree, Inter rozważa złożenie nowej propozycji: 45 milionów euro plus bonusy i ewentualna wymiana z udziałem młodego zawodnika.

Według „La Gazzetty dello Sport” Inter jednocześnie analizuje inne możliwości. Klub sonduje sytuację Christopera Nkunku, który może odejść z Chelsea. Jeszcze poważniej rozważany jest Jadon Sancho, mający kontrakt z Manchesterem United do końca przyszłego sezonu. Anglik kosztowałby znacznie mniej niż Lookman, bo około 25 milionów euro.

Sancho jest młodszy od Lookmana o trzy lata, a jego profil idealnie pasuje do stylu gry Chivu. Co więcej, niższa cena mogłaby zrekompensować brak ulg podatkowych z tytułu Dekretu Wzrostu, które miałyby zastosowanie w przypadku Nigeryjczyka. Sancho był już łączony z Juventusem i Napoli, lecz to Inter wydaje się dziś najbardziej zdeterminowany.

