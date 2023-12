fot. Imago / Zuma wire Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi latem był rozchwytywany na rynku transferowym

O angaż byłej gwiazdy PSG zabiegał nie tylko Inter Miami

Argentyńczyk powiedział, że gra w MLS nie była jego priorytetową opcją

Messi: Moją pierwszą opcją był powrót do Barcelony

Leo Messi przez kilka miesięcy trzymał w niepewności kibiców, którzy zastanawiali się gdzie trafi niedawny zdobywca Złotej Piłki. Argentyńczyk nie przedłużył kontraktu z PSG. Barcelona mogła zatem ponownie sprowadzić Messiego. Piłkarz był zwolennikiem takiego ruchu.

– Prawda jest taka, że na szczęście miałem na stole kilka opcji, które były interesujące. Musiałem je przeanalizować i przemyśleć oraz rozważyć je z moją rodziną, zanim podjąłem ostateczną decyzję o przybyciu do Miami. Moją pierwszą opcją był powrót do Barcelony, ale nie było to możliwe. Próbowałem wrócić, ale tak się nie stało – powiedział Messi w rozmowie z „Time”.

Mistrz świata z 2022 roku finalnie podpisał kontrakt z grającym w MLS Interem Miami. Tym samym coraz mniej prawdopodobne zdaje się, że Messi wróci do Barcelony jako czynny zawodnik.

