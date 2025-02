Inter pyta o kolejnego Polaka! Szuka nowego bramkarza

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan zainteresowany Wojciechem Szczęsnym

Inter Mediolan to ostatnim czasie zdecydowanie lubi stawiać i sprowadzać do zespołu Polaków. Od początku tego sezonu w drużynie Simone Inzaghiego gra Piotr Zieliński, który dołączył do klubu z ekipy SSC Napoli. Wczoraj z kolei po długich plotkach nowym piłkarzem Nerazzurri został Nicola Zalewski. Wahadłowy przeniósł się do mistrza Włoch na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Tym samym w Interze mamy już dwóch Polaków, ale to nie koniec! Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional” może być i kolejny zawodnik z naszego kraju w tym klubie. Inter Mediolan jest bowiem zainteresowany pozyskaniem Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony. Włoski zespół już pytał bramkarza, szuka bowiem godnego zastępcy dla Yanna Sommera i Szczęsny wydaje się im najlepszą możliwą opcją, szczególnie w Barcelonie po powrocie Marca-Andre ter Stegena będzie na tej pozycji zbyt ciasno.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał dla Barcelony sześć spotkań i dwa razy zachował czyste konto. Jednak to dopiero w ostatnim czasie przebił się do pierwszego składu Dumy Katalonii, za Hansi Flick mówi o nim już wprost, że to pierwszy bramkarz zespołu. 34-latek ma ważną umowę z zespołem ze stolicy Katalonii do końca czerwca 2025 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia byłego reprezentanta Polski na milion euro.

