Nicola Zalewski oficjalnie zmienił klub. Wzmocnił giganta Serie A!

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski został zawodnikiem Interu Mediolan

Nicola Zalewski zgodnie z oczekiwaniami mediów w trakcie zimowej sesji transferowej zmienił barwy klubowe. Reprezentant Polski rozstał się z AS Romą, dołączając do Interu Mediolan. Biuro prasowe aktualnych mistrzów Włoch potwierdziło transakcję.

Ofensywnie usposobiony gracz zasilił Nerazzurrich na zasadzie wypożyczenia z opcją transferu definitywnego. Zalewski został już zarejestrowany, co sprawia, że piłkarz będzie miał szanse na to, aby zadebiutować w Derby della Madonnina przeciwko AC Milan.

Termin na zamknięcie transferu i zarejestrowanie piłkarza upływał w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 24:00. Mediolański klub sprostał jednak wyzwaniu i 30 minut przed upływem czasu zdołał załatwić sprawę.

W związku z tym, że umowa Zalewskiego wygasała z końcem czerwca tego roku, to aby ruch piłkarza do Interu mógł dojść do skutku, to zawodnik najpierw o rok przedłużył aktualną umowę z klubem z Rzymu. Dopiero później mógł sfinalizować swoją przeprowadzkę z Romy do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza.

Według medialnych doniesień mediolański klub za wypożyczenie Zalewskiego zapłacił rzymianom 600 tysięcy euro. Aby latem zawodnik definitywnie mógł zasilić Interu, to potrzebne będzie wyłożenie sumy 6-6.5 miliona euro.

W tej kampanii Zalewski rozegrał jak na razie 17 spotkań. Zaliczył w nich dwa kluczowe podania. Na boisku spędził ogólnie ponad 800 minut.

