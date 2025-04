Inter Mediolan śni o potędze. Kluczowa decyzja klubu!

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Simone Inzaghi ma przedłużyć kontrakt z Interem Mediolan

Inter Mediolan w tym sezonie zmierza po kolejne mistrzostwo Serie A. Jednocześnie ekipa ze Stadio Giuseppe Meazza zapewni sobie najpewniej możliwość gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem władze klubu pracują nad nowym kontraktem dla Simone Inzaghiego, podaje “La Gazzetta dello Sport”.

Źródło twierdzi, że włoski szkoleniowiec jest gotowy na to, aby podpisać umowę z klubem z Mediolanu do końca czerwca 2028 roku. Taki obrót wydarzeń ma jednocześnie potwierdzić ogromne zaufanie władz klubu do Inzaghiego, który sprawił, że na ławce Nerazzurrich od dłuższego czasu jest stabilność.

Inter pod wodzą byłego trenera Lazio stał się przede wszystkim solidny w obronie, wykorzystując swoją siłę w kontratakach. Na dodatek w drużynie nie brakuje mocnych jednostek. Mowa między innymi o takich graczach jak: Yann Sommer, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella czy Lautaro Martinez.

Inzaghi to trener, który trafił do mediolańskiego klubu w lipcu 2021 roku. Aktualna umowa Włocha z Interem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Jak na razie prowadził Nerazzurrich w 206 meczach, legitymując się bilansem 2,18 punktu na spotkanie. Mediolańska drużyna pod dowództwem Inzaghiego zaliczyła 137 zwycięstw, 38 remisów i 31 porażek. Zdobyła w nich 411 bramek, tracąc ich 172.

