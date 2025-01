Inter Mediolan pod presją. Pomocnik otwarty na transfer do Romy

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Frattesi myśli o zmianie klubu, w grę wchodzi transfer do Romy

Inter Mediolan ma prawdopodobnie najmocniejszą i najszerszą kadrę w Serie A. Simone Inzaghi na każdej pozycji ma przynajmniej dwóch klasowych zawodników. Biorąc pod uwagę przywiązanie szkoleniowca do poszczególnych nazwisk, taka sytuacja powoduje, że część zawodników nie może liczyć na nic innego jak rolę rezerwowego. Jednym z takich piłkarzy jest m.in. Davide Frattesi.

Reprezentant Włoch dołączył do Interu latem 2023 roku na zasadzie wypożyczenia z Sassuolo. Rok później Nerazzurri wykupili pomocnika za ponad 30 milionów euro. Choć w Squadra Azzurra 25-latek jest kluczowym zawodnikiem, tak w Mediolanie musi uznać wyższość Nicolo Barelli. Brak regularnej gry w wyjściowej jedenastce powoduje, że piłkarz coraz częściej myśli o zmianie klubu.

Corriere dello Sport poinformowało, że Frattesi byłby otwarty na przeprowadzkę do AS Romy. Transfer do Rzymu miałby mu pomóc w wywalczeniu miejsca w kadrze na mundial w 2026 roku. Natomiast włoska gazeta zaznacza, że pomocnik nie zamierza specjalnie naciskać na odejście z Interu. Włoch jest wdzięczny mediolańczykom, że w przeszłości uwierzyli w niego, sprowadzając go do klubu.

Stanowisko Interu ws. ewentualnego rozstania z Frattesim jest jasne. Władze Il Biscione nie chcą stracić ważnego gracza w rotacji składem. Ich zdanie może zmienić jedynie odpowiednia oferta finansowa, gdyż Nerazzurri wycenili piłkarza na ok. 50 milionów euro.