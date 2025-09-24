Inter Mediolan może wkrótce zakończyć współpracę z Davide Frattesim. Włoch został już wyceniony przez klub. Nerazzurri oczekują ofert w granicach 45-50 milionów euro - donosi "Tuttomercatoweb".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi oraz Piotr Zieliński

Davide Frattesi wyceniony przez Inter Mediolan

Inter Mediolan ma bogactwo wyboru w środku pola. Od początku sezonu jednak pomocnicy nie imponują wysoką dyspozycją. Kłopot wyboru może sprawić, że wicemistrzowie Włoch wkrótce rozstaną się z jednym z zawodników z tej pozycji. Latem wiele się mówiło o odejściu Piotra Zielińskiego. Jednak obecnie głównym kandydatem do opuszczenia klubu jest Davide Frattesi.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie reprezentanta Włoch przekazuje „Tuttomercatoweb”. Otóż pomocnik faktycznie może opuścić Stadio Giuseppe Meazza. Inter Mediolan postanowił bowiem wycenić wychowanka akademii AS Romy. Nerazzurri oczekują ofert, które będą w granicach 45-50 milionów euro.

Davide Frattesi nie powinien mieć problemu ze znalezieniem chętnego na jego pozyskanie. Włoch nie tak dawno był łączony z przeprowadzką do Premier League. Reprezentant Italii znalazł się bowiem na celowniku Newcastle. Jak doskonale wiemy, angielskie kluby dysponują olbrzymimi pieniędzmi i na St. James’s Park nie mieliby problemu ze spełnieniem finansowych oczekiwań Nerazzurrich.

W obecnym sezonie Davide Frattesi tylko dwukrotnie pojawił się na boisku w koszulce Interu Mediolan. Włoski pomocnik nie mógł wcześniej przekonać do siebie Simone Inzaghiego i tak jest również teraz u Cristiana Chivu. Sam zawodnik może zatem zdecydować się, aby zmienić wkrótce otoczenie.