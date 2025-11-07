Inter Mediolan zamierza wzmocnić obronę. Jak się okazuje, trop Nerazzurrich prowadzi do Premier League. Na ich radarze znalazł się Ezri Konsa z Aston Villi - przekazuje "L'Interista".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Ezri Konsa wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan od początku sezonu zmaga się z problemami w defensywie. Wielu zawodników znajduje się pod formą. W szczególności Stefan de Vrij oraz Francesco Acerbi, którzy są centralnymi piłkarzami w formacji obronnej. Obaj gracze są już wiekowi, więc wicemistrzowie Włoch szukają ich następców. Prace Nerazzurrich na rynku transferowym są niezwykle intensywne.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści z obozu Interu Mediolan przekazuje „L’Interista”. Otóż władze ze Stadio Giuseppe Meazza wytypowali już cel transferowy. Jak się okazuje, ich trop prowadzi do Premier League. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Włoch znalazł się Ezri Konsa, który na co dzień reprezentuje barwy Aston Villi.

Kontrakt angielskiego defensora obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Inter Mediolan nawet wie, jaką kwotę jest gotowy przeznaczyć na ten ruch. Oferta Nerazzurrich ma wynosić około 35 milionów euro. Wicemistrzowie Włoch obserwują również Marca Guehiego, ale panuje w ich obozie przekonanie, że zawodnik Crystal Palace wkrótce dołączy do Liverpoolu.

Ezri Konsa jest związany z Aston Villą od 2019 roku. Dotychczas angielski zawodnik rozegrał 251 spotkań w koszulce The Villans. Udało mu się zgromadzić na koncie 10 trafień, a także trzy asysty.