Inter ma na celowniku gwiazdę rewelacji sezonu. Uważnie obserwują jego występy

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan śledzi Matteo Ruggeriego

Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników Atalanty może trafić do Interu Mediolan. Matteo Ruggeri przyciąga uwagę w Serie A. 22-letni lewy skrzydłowy, mogący grać także na pozycji lewego obrońcy jest jednym z kluczowych zawodników w drużynie Gian Piero Gasperiniego. Jego znakomita forma nie pozostała niezauważona, a Inter Mediolan umieścił go na swojej liście życzeń.

W zespole Atalanty, marzącym o zdobyciu mistrzostwa, Ruggeri wyrasta na jednego z najważniejszych zawodników tego sezonu. Włoski klub jest w świetnej formie i po piątkowym zwycięstwie nad Milanem 2:1 są aktualnie liderem Serie A. To może się jednak zmienić jeśli Napoli wygra swoje spotkanie z Lazio. Niemniej jednak ewidentnie zespół depcze po piętach drużynie Antonio Conte.

Młody wychowanek Atalanty imponuje solidnością w defensywie i umiejętnością włączania się do ataku, co czyni go idealnym kandydatem dla każdego czołowego klubu. Ruggeri błyszczy nie tylko w obronie, ale również potrafi kreować akcje. To nowoczesny boczny wahadłowy, który potrafi łączyć obowiązki defensywne z ofensywą.

Nerazzurri szukają wzmocnień na przyszłość i uważają Ruggeriego za dobrego kandydata do obsadzenia lewego skrzydła, szczególnie ze względu na jego młody wiek i potencjał do rozwoju.

Jednak Atalanta nie zamierza pozwolić na transfer bez odpowiednio wysokiej oferty. Kontrakt Włocha obowiązuje do czerwca 2028 roku.

