Chelsea może wypożyczyć swojego piłkarza. Ligowy rywal zainteresowany

Chelsea może wypożyczyć swojego piłkarza, Tosina Adarabioyo - podaje Foot Mercato. 27-letnim obrońcą, który w lipcu dołączył do The Blues, zainteresowany jest West Ham.

West Ham rozważa wypożyczenie obrońcy Chelsea

West Ham United chce wypożyczyć Tosina Adarabioyo. W związku ze zbliżającym się zimowym okienkiem transferowym pojawiają się pierwsze doniesienia. Według najnowszych informacji Młoty są zdecydowane na wzmocnienie swojej defensywy. Dlatego są oni zainteresowani pozyskaniem 27-letniego środkowego obrońcy.

Obecny zawodnik Chelsea jest związanym z klubem z kontraktem do czerwca 2028 roku. Wychowanek Manchesteru City dołączył do The Blues w lipcu 2024 roku za 20 mln euro z Fulham.

Obrońca z Anglii od początku sezonu zanotował 11 występów i strzelił gola w Lidze Konferencji. Adarabioyo chciałby regularnie grać, dlatego może skusić się na nowe wyzwanie.

West Ham United nie najlepiej spisuje się w obecnych rozgrywkach Premier League. Klub zajmuje dopiero 14. pozycję z 15. zgromadzonymi punktami. Zespół pod wodzą Julena Lopeteguiego traci dużo bramek, szczególnie w spotkaniach z silnymi rywalami.

W meczu z Arsenalem przegrali 2:5. Spotkanie z Tottenhamem zakończyło się wynikiem 1:4, a z Liverpoolem 1:5. W ostatniej kolejce przegrali także z Leicester City 1:3.

To pokazuje, że Młoty mają spory problem. Dlatego szukają obrońcy, który może przyjść już w styczniu i pozwolić im ustabilizować defensywę.

