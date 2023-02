PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Według La Gazzetty dello Sport, Inter Mediolan planuje jednak zatrzymać Romelu Lukaku i chce spotkać się w marcu z władzami Chelsea, aby omówić przyszłość napastnika, który obecnie przebywa w zespole nerazzurrich na zasadzie wypożyczenia.

Inter chce zatrzymać Lukaku na następny sezon

Nerazzurri będą próbowali przedłużyć wypożyczenie Belga

Napastnik nie chce wracać do Chelsea

Lukaku chce zostać w Interze Mediolan

Romelu Lukaku w poprzednim sezonie nie sprawdził się w barwach Chelsea i dążył do powrotu do Interu Mediolan. Ostatecznie belgijski napastnik dopiął swego i latem przeniósł się do stolicy Lombardii. Obecna kampania znów nie jest udana w jego wykonaniu. Zawodnik zmaga się z licznymi kontuzjami, przez co wystąpił tylko w pięciu spotkaniach od pierwszej minuty, a na swoim koncie ma jedynie dwa trafienia.

Media twierdziły, że w związku ze słabą dyspozycją Romelu Lukaku Inter Mediolan nie będzie próbował zatrzymać go na kolejny sezon i poszuka innych rozwiązań. Teraz jednak La Gazzetta dello Sport przekonuje, że stanowisko nerazzurrich jest wręcz przeciwne.

Ponadto według mediolańskiego dziennika również Belg czuje się bardzo dobrze w drużynie Inzaghiego i mimo kontuzji chce nadal pozostać na San Siro. Wszystko wskazuje na to, że Lukaku będzie robił wszystko, aby nie opuszczać Serie A.

Inter Mediolan spodziewa się przedłużyć wypożyczenie napastnika za niższą kwotę niż ta, którą zapłacili zeszłego lata, czyli 8 mln euro plus kolejne 3 mln euro w formie dodatków. Zdaniem Gazzetty, idealnym rozwiązaniem byłoby zatrzymanie zawodnika za połowę tej kwoty, a mediacja prawnika Lukaku, Sebastiena Ledure’a, będzie kluczowa dla pozytywnego zakończenia negocjacji.

Zobacz również: Roma planuje wielką inwestycję za ponad 500 mln euro