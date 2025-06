Inter Mediolan przygotowuje się do nowego sezonu po dotkliwej porażce 0:5 z PSG w finale Ligi Mistrzów. Jak podaje Fabrizio Romano, klub rozpoczął rozmowy z Manchesterem United w sprawie transferu Rasmusa Hojlunda.

Cristiano Barni / Alamy Na zdjęciu: Giuseppe Marotta

Inter planuje przebudowę ataku i celuje w Hojlunda

Inter Mediolan wkracza w nowy rozdział – bez Simone Inzaghiego, który odszedł niespodziewanie na niespełna 10 dni przed rozpoczęciem Klubowych Mistrzostw Świata. Klub praktycznie dopiął już zatrudnienie Cristiana Chivu na stanowisku trenera i jednocześnie pracuje nad gruntowną przebudową kadry, szczególnie w linii ataku.

Ofensywa Interu przejdzie prawdziwą rewolucję. Joaquin Correa, którego kontrakt wygasa, ma kontynuować karierę w Brazylii – najbliżej mu do Botafogo. Marko Arnautović odejdzie z klubu 1 lipca jako wolny zawodnik. W ataku pozostaną jedynie niepodważalni Lautaro Martinez i Marcus Thuram. Niepewna jest również sytuacja Mehdi Taremiego, który wciąż czeka na ocenę nowego sztabu szkoleniowego.

Zobacz również: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało? (WIDEO)

W tym kontekście Inter poważnie rozważa sprowadzenie Rasmusa Hojlunda. Według informacji Fabrizio Romano i Matteo Moretto, klub z Mediolanu skontaktował się z Manchesterem United, aby poznać warunki ewentualnego transferu. Hojlund, który wcześniej grał w barwach Atalanty, od dawna znajduje się na radarze działaczy Nerazzurrich. Anglicy nie wykluczają sprzedaży Duńczyka, o ile pojawi się satysfakcjonująca oferta.

Choć do konkretnej oferty jeszcze daleko, Inter dołącza do Juventusu i Napoli jako jeden z włoskich klubów zainteresowanych powrotem Hojlunda do Serie A. Powrót 21-letniego napastnika na Półwysep Apeniński mógłby być jednym z najciekawszych ruchów letniego okienka.