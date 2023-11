Podczas meczu Benfiki z Interem doszło do spotkania pomiędzy dyrektorami "Nerazzurri" a agentem Mehdiego Taremiego. Irańczyk ma dołączyć latem do finalisty Ligi Mistrzów.

IMAGO / Pressinphoto / Bagu Blanco Na zdjęciu: Mehdi Taremi

Mehdi Taremi jest obserwowany przez Inter Mediolan

Agenci piłkarza mieli się spotkać z przedstawicielami Interu na trybunach stadionu w Lizbonie

Irańczyk zbliża się do końca kontraktu z FC Porto

Mehdi Taremi może wzmocnić siłę ofensywną Interu

Inter Mediolan wciąż rozgląda się za nowym napastnikiem. Mimo sprowadzenia trzech nowych snajperów podczas letniego okienka, władze “Nerazzurri” nie są zadowolone z dyspozycji Alexisa Sancheza oraz ciągłej nieobecności Marko Arnautovicia. Od pewnego czasu trwają rozmowy z przedstawicielami Mehdiego Taremiego. Irańczyk aktualnie występuje w FC Porto, lecz jego kontrakt wygasa latem przyszłego roku. Inter, który słynie ze świetnych darmowych transferów, chce wykorzystać nadarzającą się okazję.

Według “Tuttosport” przy okazji meczu Benfica – Inter miało dojść do spotkania dyrektorów klubu z agentami napastnika. Tematem rozmów było oczywiście przejście 31-latka do drużyny SImone Inzaghiego. “Il Biscione” mogą pozyskać Taremiego za darmo po sezonie. Jednak jeśli dojdą do porozumienia z FC Porto, to reprezentant Iranu trafi do Mediolanu już tej zimy.

W bieżącym sezonie doświadczony snajper zagrał w 17 spotkaniach, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Do Porto trafił z innej portugalskiej ekipy Rio Ave. W drużynie “Smoków” gra już czwarty sezon, a łącznie zagrał w ich barwach 163 mecze i strzelił 83 bramki.