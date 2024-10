Inter rozważa transfer Davida. To może oznaczać odejście jednej z gwiazd

ANP / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Transfer Davida może wpłynąć na odejście Marcusa Thurama

Jonathan David, który zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Lille, jest na radarze Interu. Nerazzurri chcą zabezpieczyć swoją ofensywę przed kolejnym sezonem, szczególnie biorąc pod uwagę, że zarówno Marko Arnautović, jak i Joaquin Correa prawdopodobnie opuszczą klub po wygaśnięciu ich kontraktów w czerwcu 2025 roku. David, będąc wolnym zawodnikiem, stanowi atrakcyjną opcję, choć jego wynagrodzenie i prowizje mogą być znacznym obciążeniem finansowym, które w dużym stopniu może zostać sfinansowane odejściem wcześniej wspomnianej dwójki.

Jednak zdaniem “Football Italia”, zainteresowanie Davidem może sugerować także możliwe odejście Marcusa Thurama, który ma w kontrakcie klauzulę wykupu wynoszącą 85 milionów euro. Thuram to obecnie najlepszy strzelec Serie A, dlatego mógłby stać się łakomym kąskiem na rynku transferowym, co dałoby Interowi szansę na znaczny zysk. Klub, który pozyskał go na zasadzie wolnego transferu w 2023 roku, mógłby teraz uzyskać imponującą kwotę za jego sprzedaż.

Inter przygotowuje się na gruntowną przebudowę ataku przed sezonem 2025/26, a Jonathan David mógłby być kluczowym elementem tej strategii. Ewentualna sprzedaż Thurama zapewniłaby klubowi nie tylko korzyści finansowe, ale także miejsce w składzie na inne wzmocnienia. Nerazzurri chcą utrzymać swoją konkurencyjność w Serie A, a z uwagi na problemy bilansowe muszą mądrze planować swoje ruchy na rynku transferowym.

