PressFocus Na zdjęciu: Lorenzo Insigne

Według wielu doniesień, Lorenzo Insigne ma niebawem trafić do Toronto FC, które ma płacić mu 15 milionów euro rocznie. Agent Sebasiana Giovinco, który występował w tym klubie w latach 2015-2019, taka kwota nie wchodzi w grę.

Lorenzo Insigne ma ponoć zaakceptować propozycję od Toronto FC

Według doniesień, kapitan Napoli ma zarabiać 15 milionów rocznie

Agent Giovinco, który występował w Toronto przez cztery lata uważa, że taka pensja nie jest możliwa

“Insigne chce więcej pieniędzy od Napoli”

Liczne źródła w Kanadzie i Ameryce donosiły, że Lorenzo Insigne jest gotowy przenieść się jako wolny zawodnik do MLS. W Toronto miałby otrzymać pięcioletni kontrakt. Dostawałby 11,5 miliona euro rocznie samej podstawy, do tego kolejne 4,5 miliona w różnych bonusach. Ekspert Sportitalia ds. transferów, Alfredo Pedulla uważa, że stawki, o których piszemy wyżej, nie są możliwe. W podobnym tonie wypowiedział się agent Sebastiana Giovinco, który w 2015 roku przeprowadził transfer Włocha do Toronto FC.

– Trudno komentować sytuację Insigne, bo wydaje mi się, że to tylko gra, celem której ma być uzyskanie lepszej oferty od Napoli. Pomysł zarobku prawie 15 milionów rocznie zdaje mi się niemożliwy. Według mnie to tylko plotka – stwierdził wprost Andrea D’Amico. – Musimy przyzwyczaić się do okienka transferowego bez granic. To, co liczy się teraz dla gracza, to jego kontrakt, pozycja na boisku i styl życia. Mistrzostwa świata w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, więc mają odpowiednią infrastrukturę – dodał.

30-latek pozostaje liderem Napoli. W bieżącym sezonie zanotował pięć bramek i sześć asyst w 18 spotkaniach.

Juventus Turyn SSC Napoli 2.00 3.70 4.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28. grudnia 2021 23:23 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin