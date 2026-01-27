Atletico szuka nowego napastnika. Chce snajpera z Premier League

Atletico Madryt po zakończeniu obecnego sezonu może stracić Juliana Alvareza lub Alexandra Sorlotha. W związku z tym na celownik hiszpańskiego klubu trafił napastnik Nottingham Forest, Igor Jesus - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Igor Jesus na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego może zostać zmuszone do zakontraktowania nowego napastnika. Niepewna jest bowiem przyszłość Juliana Alvareza oraz Alexandra Sorlotha, którzy wzbudzają coraz większe zainteresowanie na rynku. Jeśli jeden z tych snajperów opuści ekipę Los Rojiblancos, stołeczny klub niemal na pewno ruszy na poszukiwania następcy. Władze z Estadio Metropolitano chcą zachować wysoką jakość w ofensywie i już teraz przygotowują się na różne scenariusze kadrowe.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Atletico nie traci czasu i uważnie monitoruje potencjalnych kandydatów. Według źródeł tureckiego dziennikarza, Jedną z opcji na zwiększenie rywalizacji w linii ataku hiszpańskiej drużyny jest Igor Jesus.

Napastnik Nottingham Forest zwrócił na siebie uwagę Diego Simeone, który ceni jego dynamikę oraz umiejętność gry tyłem do bramki. Argentyński szkoleniowiec widziałby 24-letniego snajpera w swoim zespole w przypadku odejścia jednej z gwiazd z Madrytu.

Brazylijski atakujący, który ma na koncie pięć występów w reprezentacji, z powodzeniem gra w barwach drużyny The Tricky Trees od lipca 2025 roku, gdy trafił na City Ground z Botafogo za niespełna 20 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań, zdobył dziewięć bramek i zanotował jedną asystę. Regularna forma sprawia, że jego notowania rosną, a Atletico musiałoby zapłacić kilkadziesiąt milionów euro za skutecznego zawodnika.