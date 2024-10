Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Igor Jesus

Igor Jesus może wylądować w Premier League

Igor Jesus zaliczył piorunujący debiut w reprezentacji Brazylii. Drużyna Canarinhos wygrała 2:1 z Chile w niezwykle ważnym meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026, a 23-letni napastnik strzelił jednego z goli. Młody snajper wykorzystał więc szansę, którą otrzymał od Dorivala Juniora. Co ciekawe, świetna forma gwiazdora Botafogo nie umknęła uwadze europejskich gigantów, a w szczególności klubów z Premier League.

Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “Fichajes.net” Igor Jesus wzbudza bowiem zainteresowanie takich zespołów jak Arsenal, Newcastle United, Chelsea, Brighton & Hove Albion, Brentford oraz Nottingham Forest. Wygląda na to, że faworytem w walce o podpis perspektywicznego napastnika są Kanonierzy.

Dyrektor techniczny londyńczyków Edu Gaspar od dawna monitoruje postępy tego piłkarza. Mikel Arteta już jakiś czas temu poprosił włodarzy The Gunners o wzmocnienie linii ataku, a Igor Jesus wydaje się bardzo ciekawą opcją w długoterminowej perspektywie. Umowa zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 31 grudnia 2027 roku.

23-letni snajper z powodzeniem występuje w barwach Botafogo od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Estadio Nilton Santos na zasadzie wolnego transferu z emirackiej drużyny, Shabab Al-Ahli Club. Dotychczasowy bilans atakującego w brazylijskiej ekipie to 19 spotkań, 7 bramek i 1 asysta. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 6 milionów euro.