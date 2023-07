James Igbekeme, który zaliczył 14 spotkań w barwach Wisły Kraków, otrzymał propozycję powrotu do Polski. Nigeryjczyk mógł rozpocząć sezon na pierwszoligowych boiskach, jednak odrzucił ofertę Lechii Gdańsk.

PressFocus Na zdjęciu: James Igbekeme (Wisła Kraków)

Lechia Gdańsk chciała pozyskać zawodnika z doświadczeniem w Fortuna 1. Lidze

James Igbekeme odrzucił propozycję spadkowicza z Ekstraklasy

Nigeryjczyk najprawdopodobniej rozpocznie sezon w koszulce Realu Saragossa

1. Liga. Igbekeme nie dla Lechii

Zgodnie z doniesieniami El Periodico de Aragon, James Igbekeme znalazł się na radarze Lechii Gdańsk. Spadkowicz z Ekstraklasy to drugi klub z Fortuna 1. Ligi, który wyraził swoje zainteresowanie defensywnym pomocnikiem – pierwszym była Wisła Kraków, co potwierdził nam sam piłkarz.

Na razie wszystko wskazuje na to, że 28-latek rozpocznie rozgrywki w koszulce obecnego pracodawcy, czyli Realu Saragossa, z którym jest związany kontraktem ważnym do 30 czerwca 2024 roku. Igbekeme odrzucił możliwość gry w barwach ekipy z Gdańska, co miał argumentować kwestiami rodzinnymi.

Natomiast Biała Gwiazda czeka na rozwój sytuacji – jeżeli jej były gracz zostanie wolnym zawodnikiem, klub z Reymonta może postarać się o jego angaż.