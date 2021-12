PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi i Neymar

Manchester United przygotowuje się na ewentualne odejście Edinsona Cavaniego podczas styczniowego okna transferowego. Według brytyjskich mediów kandydatem do zastąpienia Urugwajczyka jest napastnik Paris Saint-Germain Mauro Icardi.

Pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Edinsona Cavaniego w Manchesterze United

Na Old Trafford przygotowują się na odejście Urugwajczyka z klubu

Kandydatem do jego zastąpienia jest Mauro Icardi, który nie jest do końca zadowolony ze swojej roli w PSG

Waży się przyszłość Cavaniego

Edinson Cavani od dłuższego czasu jest łączony z opuszczeniem klubu z Old Trafford, a spekulacje potęguje fakt, że jego kontrakt z klubem obowiązuje tylko do końca czerwca 2022 roku. Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem doświadczonego Urugwajczyka wymieniana była między innymi FC Barcelona, ale na razie nie doszło do konkretnych rozmów w sprawie transferu.

Choć 34-letni napastnik w tym sezonie wystąpił w zaledwie sześciu spotkaniach Premier League, Manchester United chciałby go zatrzymać do końca sezonu. Tymczasowy menedżer Ralf Rangnick traktuje go jako ważne uzupełnienie drużyny, co Cavani potwierdził w niedawnym meczu z Newcastle United, w którym wpisał się na listę strzelców.

Icardi na celowniku Manchesteru United

Nie ma jednak wątpliwości, że ważne zdanie w sprawie swojej przyszłości będzie miał Cavani. Jeżeli otrzyma atrakcyjną ofertę być może będzie chętny do zmiany klubu. Na taki scenariusz chce być przygotowany Manchester United, który jak informuje Daily Mail wytypował już kandydata do jego zastąpienia.

Na Old Trafford chętnie widzieliby Mauro Icardiego, który z uwagi na dużą konkurencję nie może liczyć na regularne występy w podstawowym składzie Paris Saint-Germain. Perspektywa przenosin do Manchesteru United i kontynuowania kariery na boiskach Premier League może być dla 28-letniego Argentyńczyka kusząca.

Czerwone Diabły muszą jednak liczyć się ze sporą konkurencją w walce o sprowadzenie Icardiego do zespołu. Argentyńczyk znajduje się również na celowniku Juventusu.

