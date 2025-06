Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Transfer do Realu Madryt priorytetem Ibrahimy Konate

Aktualna umowa Ibrahimy Konate z Liverpoolem obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2026 roku, a strony są bardzo dalekie od znalezienia porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że środkowy obrońca wypełni swoją umowę do końca i podczas przyszłorocznego letniego okienka transferowego odejdzie za darmo. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Santiego Aouny, który pracuje dla francuskiego portalu „Foot Mercato”.

Wspomniany dziennikarz ujawnił, iż Ibrahima Konate chce opuścić drużynę The Reds po zakończeniu sezonu 2025/2026, a jego priorytetem będzie wówczas dołączenie do Realu Madryt. Zatem 23-krotny reprezentant Francji może podążyć śladami Trenta Alexandra-Arnolda, który kilka tygodni temu zamienił Anfield Road na Santiago Bernabeu. Hiszpański klub jest poważnie zainteresowany 26-letnim stoperem i wydaje się, że błyskawicznie dogadałby się z nim co do warunków kontraktu indywidualnego.

Ibrahima Konate z powodzeniem występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2021 roku, gdy przeniósł się do czerwonej części Merseyside za 40 milionów euro z Lipska. Mierzący 194 centymetry defensor błyskawicznie zaaklimatyzował się na Wyspach Brytyjskich. W koszulce ekipy The Reds rozegrał łącznie 132 spotkania, zdobył 5 bramek i zaliczył 4 asysty. W tym czasie wychowanek Paris FC wstawił do gabloty pięć trofeów – Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz Puchar Ligi Angielskiej, po który sięgnął dwukrotnie.