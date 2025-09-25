Liverpool traci nadzieję. Gwiazdor coraz bliżej odejścia

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ibrahima Konate chce spróbować nowego wyzwania

Przyszłość Ibrahimy Konate w Liverpoolu stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Obecny kontrakt francuskiego stopera obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy w sprawie jego przedłużenia utknęły w martwym punkcie. Najnowsze doniesienia w tym temacie przedstawił Fabrizio Romano, który poinformował w mediach społecznościowych, że na ten moment strony nie zdołały osiągnąć porozumienia. Wszystko wskazuje na to, iż trwające negocjacje nie przyniosą przełomu, ponieważ sam piłkarz nie kwapi się, aby związać swoją przyszłość na dłużej z ekipą z Anfield Road.

Mistrzowie Premier League powoli zaczynają więc tracić nadzieję na zatrzymanie 26-letniego obrońcy. Angielski klub zdaje sobie sprawę, że najprawdopodobniej straci Ibrahimę Konate za darmo po tym, jak wygaśnie mu umowa. Coraz głośniej mówi się, iż najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla reprezentanta Francji jest Real Madryt. Królewscy planują wzmocnić formację defensywną podczas letniego okienka transferowego i prowadzą już rozmowy z otoczeniem zawodnika. Transfer na Santiago Bernabeu byłby dla stopera naturalnym krokiem w karierze.

Ibrahima Konate swoją seniorską karierę rozpoczął w FC Sochaux, skąd w 2017 roku przeniósł się do RB Lipsk. W Bundeslidze szybko dał się poznać jako solidny oraz dynamiczny obrońca, co zwróciło uwagę Liverpoolu. Latem 2021 roku Anglicy sprowadzili go na Anfield Road, wykładając na stół 40 milionów euro. Defensor stopniowo stawał się coraz ważniejszym ogniwem drużyny The Reds, w barwach której rozegrał łącznie 139 meczów, sięgając po mistrzowo Premier League oraz Puchar Anglii. Równocześnie od kilku lat jest etatowym reprezentantem Francji, z którą wystąpił w finale mistrzostw świata 2022.