Hummels blisko niespodziewanego transferu. Trwają rozmowy

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Mats Hummels blisko Realu Sociedad

Mats Hummels nie przedłużył kontraktu z Borussią Dortmund i po zakończeniu sezonu 2024/2025 stał się wolnym zawodnikiem. Od początku lipca 35-letni środkowy obrońca poszukuje nowego klubu, w którym mógłby kontynuować karierę. W ostatnich tygodniach pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat przyszłej drużyny Niemca, jednak dopiero teraz pojawiają się bardziej konkretne informacje.

Jak donosi Fabrizio Romano, Mats Hummels prowadzi rozmowy z Realem Sociedad. Hiszpański klub jest zdeterminowany do zakontraktowania zawodnika, ale nadal czeka na jego decyzję. Wydaje się jednak, że jest to tylko kwestia czasu i Niemiec zgodzi się na podpisanie umowy. Ważnym czynnikiem może być czas, bo większość klubów już skompletowała kadrę na sezon 2024/2025, co utrudniłoby 35-latkowi znalezienie drużyny w kolejnych tygodniach.

Hummels może wnieść do ekipy Basków niezbędne doświadczenie, które przyda się w walce o czołowe miejsca La Liga. Oprócz tego Niemiec udowodnił solidność na poziomie europejskim, dochodząc do finału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Innym celem Realu Sociedad na końcówkę okna transferowego jest pozyskanie napastnika. W poprzednich dniach klub nie zdołał pozyskać Samu Omorodiona oraz Borjy Mayorala, dlatego musi rozszerzyć poszukiwania.

Czytaj dalej: Bayern podjął decyzję. Dwie gwiazdy na wylocie