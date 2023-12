Hoffenheim chce reprezentanta Polski. Szykuje się wielka szansa

IMAGO / Michael Weber Na zdjęciu: TSG Hoffenheim

Jakub Piotrowski może trafić do czołowej ligi

Reprezentant Polski trafił na radar Hoffenheim

Transfer wieszczą bułgarskie media

Piotrowski może zamienić Łudogorec na Hoffenheim

Jakub Piotrowski rok 2023 z pewnością może zaliczyć do udanych. Pomocnik Łudogorca Razgrad imponował dobrymi występami w klubie, zdobywając m.in. najpiękniejszego gola kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Zaowocowało to powołaniem do reprezentacji Polski. Podczas listopadowego zgrupowania Piotrowski zdobył swoją pierwszą bramkę w biało-czerwonych barwach, trafiając do siatki w meczu z Czechami.

Jak się okazuje, dobra forma Piotrowskiego nie umknęła uwadze silniejszych klubów. Bułgarski portal actualno.com informuje, że pomocnikiem interesuje się niemieckie TSG Hoffenheim. Popularne “Wieśniaki” to siódma ekipa obecnego sezonu Bundesligi. Zespół walczy o awans do europejskich pucharów.

