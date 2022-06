Pressfocus Na zdjęciu: Uli Hoeness

Zdaniem hiszpańskich mediów, FC Barcelona miała złożyć Bayernowi Monachium trzecią ofertę kupna Roberta Lewandowskiego. Honorowy prezes Bawarczyków, Uli Hoeness podkreśla jednak, że do klubu nie wpłynęła żadna nowa oferta.

FC Barcelona oferuje za Roberta Lewandowskiego 40 mln euro plus liczne premie

To i tak poniżej 50 mln euro, które Bayern Monachium oczekuje za swoją gwiazdę

Zdaniem Uli Hoenessa, Duma Katalonii nie ma szans, aby latem ściągnąć Lewego na Camp Nou

Trzecia oferta Barcelony

Od kiedy w maju Robert Lewandowski ogłosił, że chce odejść z Bayernu Monachium, to FC Barcelona najmocniej stara się pozyskanie napastnika reprezentacji Polski. Co prawda Duma Katalonii przeżywa poważne problemy finansowe, ale na Camp Nou podkreślają, że mimo to, powinni znaleźć środki na kupno Lewego.

Sęk w tym, że propozycje Barcy w stolicy Bawarii do tej pory wywoływały co najwyżej uśmiech politowania. Pierwsza oferta Blaugrany opiewała na kwotę 32 mln euro. Druga została już zwiększona do 35 mln euro. Żadna z tych propozycji nie została jednak rozpatrzona. Najnowsza oferta 26-krotnych mistrzów Hiszpanii wynosi 40 mln euro oraz 5 mln w postaci przeróżnych bonusów.

Bayern nie zmieni zdania

Honorowy prezes Bayernu, Uli Hoeness radzi Barcelonie, aby odpuściła sobie starania o Lewandowskiego. Podkreśla również, że nowa oferta FCB to dziennikarska plotka, gdyż jego zdaniem, żadna propozycja do stolicy Bawarii w ostatnim czasie nie wpłynęła.

– Nie wiem nic o nowej ofercie. W obecnej sytuacji uważam jednak, że Barcelona powinna sobie odpuścić starania o Lewandowskiego. Ja już nie podejmuję w klubie decyzji, ale stanowisko Bayernu jest jasne. Nie wyobrażam sobie, aby jakakolwiek kwota mogła przekonać Bawarczyków do zmiany zdania – stwierdził Hoeness w czasie kongresu sportowego w Neuland.

Przypomnijmy, że Bayern oczekuje za polskiego napastnika minimum 50 mln euro.

