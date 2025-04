Harry Kane podjął decyzję. Gigant może być spokojny

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane nie opuści Bayernu tego lata

Harry Kane latem 2023 roku zamienił Tottenham Hotspur na Bayern Monachium za 95 milionów euro. W barwach klubu z północnego Londynu nigdy nie sięgnął po żadne trofeum, mimo statusu jednej z największych gwiazd Premier League. Przenosiny do Bawarii miały być początkiem nowego rozdziału. W tym sezonie jest o krok, żeby zdobyć mistrzostwo Niemiec.

Mimo że w ostatnich miesiącach angielskie media nieustannie spekulowały o potencjalnym powrocie Kane’a do Premier League, wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz nie dojdzie do skutku. 31-letni napastnik był łączony z przenosinami do Manchesteru United, Arsenalu czy Chelsea. Jak informuje „TBR Football”, kapitan reprezentacji Anglii pozostanie w Monachium co najmniej na kolejny sezon.

Co istotne, powrót Kane’a do Premier League wciąż jest realnym scenariuszem, ale dopiero w dalszej perspektywie. Snajper ma ambicję zakończyć karierę w Anglii. Były gracz Tottenhamu Hotspur wciąż myśli o pobiciu rekordu Alana Shearera, który prowadzi w klasyfikacji wszech czasów najlepszych strzelców ligi angielskiej.

Angielski napastnik jest w pełni skoncentrowany na swoich ambicjach w Bayernie i zamierza je zrealizować zanim pomyśli o powrocie do Premier League. W trwającym sezonie zdobył aż 36 bramek na wszystkich frontach. Do swojego dorobku dołożył też 12 asyst.