Flick wskazał wymarzony transfer. Barcelona rozpoczęła rozmowy

Flick chce, żeby Jonathan Tah zasilił Barcelonę

FC Barcelona od początku tego sezonu notuje kapitalne wyniki. Wielką formę Duma Katalonii potwierdziła przy okazji sobotniego El Clasico z Realem Madryt, które zakończyło się wysokim zwycięstwem 4:0. Nie da się ukryć, że wielka w tym zasługa Hansiego Flicka. Nowy szkoleniowiec Blaugrany odmienił zespół i od samego początku zaznaczył chęć walki o najwyższe cele.

Niemiec szybko wypracował sobie szacunek w Katalonii, co pozwala mu na podejmowanie istotnych decyzji również w kwestii transferów. Jak informuje serwis El Nacional, Flick wskazał Barcelonie cel, na którym klub ma się skupić w najbliższych miesiącach. Mianowicie chodzi o Jonathana Taha z Bayeru Leverkusen. Reprezentant Niemiec ma kontrakt do 2025 roku i jeśli nie przedłuży umowy, to niebawem będzie do wzięcia za darmo.

Flick uważa, że Jonathan Tah byłby idealnym wzmocnieniem linii obrony. Obecnie Niemiec ma ograniczone pole manewru na środku defensywy ze względu na kontuzje. Ściągnięcie stopera Bayeru z pewnością zwiększyłoby rywalizację, ale oprócz tego mogłoby pozwolić Barcelonie na pozbycie się niepewnych punktów w zespole.

W ostatnich tygodniach znów pojawiły się spekulacje o możliwej sprzedaży Ronalda Araujo lub Andreasa Christensena. Rzekomo klub nie jest przekonany, czy ci piłkarze będą w stanie regularnie rywalizować na najwyższym poziomie. Główne wątpliwości wynikają z ich problemów zdrowotnych.

