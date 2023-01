fot. PressFocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Przyszłość Hakima Ziyecha stoi pod znakiem zapytania. Rosną szanse na jego odejście z Chelsea już zimą, bowiem poważne zainteresowanie wykazują dwa kluby z Premier League.

Newcastle United stara się wytransferować Anthony’ego Gordona z Evertonu

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Hakim Ziyech zasili szeregi “The Toffees”

Marokańczyk jest dla “Srok” opcją rezerwową

Transfer Gordona rozpocznie domino

Newcastle United ma ambicje, aby wywalczyć w tym sezonie awans do kolejnej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Aktualnie “Sroki” zajmują trzecią lokatę w Premier League, a rywalizujące z nimi Tottenham, Liverpool oraz Chelsea mierzą się z wieloma problemami.

Przed końcem styczniowego okienka Newcastle United planuje jeszcze wzmocnić ofensywę. Na szczycie listy życzeń znajduje się Anthony Gordon, o którego latem walczyli The Blues. Everton stawiał jednak zaporowe warunki, co skutecznie zniechęciło londyńczyków. Ekipa z St. James’ Park jest zainteresowana pozyskaniem utalentowanego Anglika, co nie będzie należało do najłatwiejszych, bowiem w tej chwili cena wynosi aż 60 milionów funtów.

Jeśli Newcastle United wytransferuje Gordona, “The Toffees” rozpoczną prace nad ściągnięciem z Chelsea Hakima Ziyecha. Marokańczyk nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a miejsce w wyjściowej jedenastce zawdzięcza obecnie jedynie problemom zdrowotnym wśród innych zawodników. Uważa się, że Everton byłby w stanie zapłacić londyńczykom nawet 25 milionów funtów.

Istnieje również inna opcja, dzięki której Ziyech uwolniłby się ze Stamford Bridge. Newcastle nie wykupi Gordona, jeśli Everton nie zmniejszy swoich wymagań. Wówczas “Sroki” skupią się na transferze właśnie byłego gracza Ajaksu Amsterdam, który jest dla nich opcją rezerwową.

Nie wiemy, gdzie ostatecznie wyląduje Ziyech, natomiast jego odejście z Chelsea już w trakcie styczniowego okienka jest wysoce prawdopodobne.

