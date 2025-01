Hakim Ziyech zmieni otoczenie. Obierze egzotyczny kierunek

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Hakim Ziyech zagra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Hakim Ziyech pełni niezadowalającą rolę głębokiego rezerwowego w Galatasaray Stambuł. W aktualnej kampanii prawy napastnik rozegrał 11 meczów i zaliczył 1 asystę, a na boisku spędził zaledwie 320 minut. Dlatego przyszłość 64-krotnego reprezentanta Maroka od pewnego czasu stoi pod sporym znakiem zapytania. Wszystko wskazuje na to, że 31-latek jeszcze przed zamknięciem trwającego zimowego okienka transferowego zmieni otoczenie, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji tureckich mediów.

Jak podaje Yagiz Sabuncuoglu, Hakim Ziyech najprawdopodobniej będzie kontynuował swoją karierę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Doświadczony skrzydłowy osiągnął bowiem porozumienie z tamtejszym klubem, Al-Nasr SC. Do zamknięcia transakcji brakuje tylko zgody Galatasaray Stambuł, ale to powinno być jedynie formalnością, ponieważ włodarze giganta znad Bosforu już ostatniego lata dążyli do rozstania z Marokańczykiem.

Urodzony w Holandii zawodnik ma bardzo bogate CV, a najlepszy czas w jego karierze przypadł na pobyt w Ajaksie Amsterdam, dla którego grał w latach 2016-2020. Świetne występy na boiskach Eredivisie zaowocowały przeprowadzką do Chelsea, z którą piłkarz w sezonie 2020/2021 wygrał Ligę Mistrzów. Atakujący nie miał jednak większego udziału w tym sukcesie i ogólnie rzecz biorąc, nie spełnił oczekiwań w londyńskiej drużynie.

Al-Nasr SC, czyli prawdopodobnie nowy klub Hakima Ziyecha, zajmuje 5. miejsce w tabeli.