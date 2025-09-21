Barcelona musi zapłacić przynajmniej 150 milionów. Gwiazda większa niż Yamal

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona poznała cenę za Haalanda

Barcelona tego lata przeprowadziła dwa wartościowe transfery do swojego zespołu. Jednym z nich jest sprowadzenie Marcusa Rashforda, który dobrze wkomponował się do ofensywy zespołu Hansiego Flicka. Wiadomo jednak, że być może już po sezonie w klubie dojdzie do sporej rewolucji w linii ataku. Wszystko bowiem przez fakt, że wówczas wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego i coraz więcej wskazuje na to, że Polak pożegna się z zespołem.

Dlatego też Duma Katalonii rozgląda się na rynku i ma kilka opcji, które mogłyby zastąpić kapitana naszej kadry. Jednym z kandydatów jest Erling Haaland. Sprowadzenie gwiazdora nie będzie jednak łatwe. Według informacji przekazanych przez serwis „Football Insider”, Manchester City wycenił swojego napastnika na minimum 150 milionów funtów. Taką więc kwotę będzie musiała zapłacić Barcelona, jeśli zechce sprowadzić Norwega, który z całą pewnością byłby gwiazdą przynajmniej porównywalną z Lamine Yamalem.

Erling Haaland w tym sezonie rozegrał dla Manchesteru City już dziewięć spotkań i ma w nich dziewięć goli oraz jedną asystę. To liczby wręcz niesamowite. W sumie dla zespołu Pepa Guardioli do tej pory trafił do siatki 130 razy w 151 meczach. 25-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 180 milionów euro.

Zobacz także: FC Barcelona wybrała następcę Lewandowskiego. To wielka gwiazda