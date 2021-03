Źródło: AS

Erling Haaland jest coraz bardziej sfrustrowany wynikami uzyskiwanymi przez Borussię Dortmund. Upust swoim emocjom dał po zakończeniu ostatniego ligowego spotkania z FC Koeln, w którym drużynie z Signal Iduna Park ponownie udało się sięgnąć po komplet punktów. Jak informuje dziennik AS utalentowany Norweg postawił klubowi warunek – jego pozostanie w zespole będzie możliwe tylko w przypadku wywalczenia awansu do Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów nie dla Borussii Dortmund?

Postawa Borussii Dortmund w obecnym sezonie jest ogromnym rozczarowaniem dla jej kibiców. Przed rozpoczęciem rozgrywek zespół miał podjąć kolejną próbę zdetronizowania Bayernu Monachium, tymczasem na osiem kolejek przed zakończeniem sezonu zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli Bundesligi. Drużyna prowadzona obecnie przez Edina Terzicia traci obecnie cztery punkty do plasującego się na czwartym miejscu Eintrachtu Frankfurt, co stawia pod dużym znakiem zapytania uczestnictwo Borussii w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Jednym z nielicznych zawodników, którzy nie zawodzą w tym sezonie jest właśnie Erling Haaland. W 21 dotychczas rozegranych spotkaniach zdobył 21 bramek. Dwa trafienia zanotował także w sobotnim spotkaniu z FC Koeln, ale nie wystarczyły one do zdobycia przez Borussię kompletu punktów. Spotkanie zakończyło się bowiem remisem 2:2.

Po końcowym gwizdku sędziego utalentowany Norweg nie krył frustracji i wściekłości. Tuż po zakończeniu meczu rzucił koszulkę Hiszpanowi Meremu, który o nią poprosił, a następnie szybkim krokiem udał się do tunelu. Haaland zaczyna tracić cierpliwość i wiele wskazuje na to, że będzie chciał latem opuścić Dortmund, jeżeli nie będzie miał szansy występów w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Haaland didn't look happy after the full time whistle 👀 pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

Wcześniejsze rozstanie

Norweg do Borussii dołączył na początku 2020 roku i miał pozostać w klubie przynajmniej do 2022 roku. Haaland zdecydował się na niemiecki klub, mimo wielu ofert z innych stron, wiedząc, że będzie to najlepsze miejsce dla jego rozwoju. Podobnego zdania był prowadzący jego interesy agent Mino Raiola.

Borussia za utalentowanego napastnika musiała zapłacić Salzburgowi jedynie 20 milionów euro plus 23 miliony euro prowizji dla jego ojca (8) i menedżera (15). W zamian za to obie strony osiągnęły ustne porozumienie, dzięki któremu Haaland mógłby odejść z klubu w 2022 roku za rozsądną kwotę. Według dziennika AS mówiło się o 75 milionach euro.

Niewykluczone jednak, że do rozstania obu stron dojdzie już podczas najbliższego okna transferowego. Pandemia koronawirusa doprowadziła do drastycznego spadku dochodów Borussii Dortmund, która może być latem zmuszona do sprzedaży niektórych swoich czołowych zawodników. Sam Haaland ma być zdecydowany na odejście, jeżeli drużynie nie uda się zakwalifikować do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Real Madryt faworytem do pozyskania Haalanda

Według hiszpańskiego dziennika najpoważniejszych kandydatem do sprowadzenia Haalanda jest obecnie Real Madryt. Dla Królewskich pozyskanie 20-latka ma być obecnie priorytetem. Sam piłkarz ma być zainteresowany przenosinami na Santiago Bernabeu, a w ewentualnej finalizacji transferu mogą również pomóc bardzo dobre relacje między Hansem-Joachim Watzke i Florentino Perezem.