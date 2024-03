Haaland nadal chce do Realu. Liczy, że dogada się z City

Obecnie przy kontrakcie Erlinga Haalanda znajduje się zawrotna kwota odstępnego, która uniemożliwia mu przenosiny do Realu Madryt. Norweg liczy, że wynegocjuje z The Citizens nową umowę, a jej warunki pozwolą mu na wymarzony transfer do Hiszpanii.

IMAGO / Crystal Pix Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland nadal marzy o Realu, mimo że ten pozyska Mbappe

Norweg ma obecnie zawrotną kwotę przy kontrakcie

Zawodnik liczy jednak, że ulegnie to zmianie

Haaland nadal liczy na transfer do Realu

Media donoszą, że w obecnym kontrakcie Erlinga Haalanda znajduje się zapis o zawrotnej klauzuli w przypadku transferu do innego kraju. Latem 2024 roku kwota ta wynosiłaby 200 milionów euro, a w kolejnych latach 175 milionów. To zdecydowanie zbyt dużo dla Realu Madryt, który dogadał się już w sprawie pozyskania Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain.

Haaland bardzo chce porozumieć się z Manchesterem City w sprawie nowej umowy. Jak donosi hiszpański dziennik AS, Norweg liczy na to, że z zapisów wykreślony zostanie punkt o zawrotnej klauzuli odejścia. Miałoby to umożliwić mu przenosiny do Realu w ciągu najbliższych sezonów.

Napastnika The Citizens ma nie zniechęcać fakt, że do Madrytu przenosi się Mbappe. W przypadku transferu Haalanda obaj tworzyliby zawrotny duet. Pozostaje jednak pytanie czy Królewscy podołaliby finansowo i czy byliby gotowi opłacać dwóch najlepszych napastników świata.